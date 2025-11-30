90分に勝ち越し弾、PO進出を果たしたジュビロ。不屈のマインドで水戸、長崎に続き最後のJ１昇格を掴みに行く
J２最終節、ジュビロ磐田はアウェーでサガン鳥栖と対戦し、２−１で勝利。他会場でRB大宮アルディージャ、ベガルタ仙台がともに敗れたことで、磐田は逆転で５位に滑り込み、J１昇格プレーオフの出場権を掴んだ。
磐田の希望を繋いだのは、90分に生まれたリカルド・グラッサのゴールだ。１点リードで迎えた88分に同点とされたが、その２分後に勝ち越す。諦めずに勝利を目ざすチームの姿勢、それを支える安間貴義監督の信頼があった。
この試合、安間監督は２−２で引き分けた前節のモンテディオ山形戦から一枚だけスタメンを入れ替えた。２トップの１人を技巧的なアタッカーの角昂志郎にしたのは、シーズン途中の就任から２か月間で構築した戦い方のベースを崩すことなく、鳥栖のビルドアップにプレッシャーをかけ続け、ショートカウンターで得点の可能性を高めるための選択だったと見られる。鳥栖の３バック中央の今津佑太が統率する、人に強いバックラインの間に潜り込んで仕留める狙いが表われていた。
小菊昭雄監督が率いる鳥栖は、磐田のタイトな守備に苦しんでいたが、要所では決定的なシーンを作らせなかった。「０−０の時間を嫌がらない」というのは安間監督がずっと主張してきたことだが、100％勝利がマストだった鳥栖戦に関して、理想的と言える試合展開ではなかった。
それでも就任後の７試合で、９得点のうち６得点を記録していた後半に勝機のプライオリティを置いていたことは明らかだ。
そのキーマンはマテウス・ペイショット。63分、190センチの大型ストライカーは、U-22日本代表のMF川合徳孟と一緒に送り出させると、前線の明確なターゲットマンとして起点を作り、鳥栖のディフェンスを脅かした。
67分に生まれた先制点は、井上潮音のCKからニアで渡邉りょうがすらし、松原后が押し込むという形だったが、井上のクロスに合わせたペイショットのヘッドがCK獲得とともに、待望のシーンの呼び水となっていた。
リードを奪ってからの磐田は５−３−２の守備を構える時間帯が多くなり、鳥栖の小菊監督も早い段階で５枚目の交代カードを切るなど、前目に圧力をかけて磐田ゴールに迫っていた。その流れで生まれた88分の鈴木大馳による同点ゴールは見事だったが、１−０で逃げ切るという磐田の第一ミッションが破られたことを意味した。安間監督が４枚目の選手交代に踏み切ったのは、鳥栖の同点弾から２分後だった。
背中を押されるように、右サイドに送り出された川粼一輝がファーストプレーで、劇的な勝ち越しゴールの起点となる。勢い良く逆転を狙う鳥栖の攻撃をしのぐと、カバーに入っていた川粼が迷いなくロングフィードを前線の中央に蹴り出す。
そのボールを渡邉がピンポイントのヘッドで前線に落とすと、ペイショットが走りながら受ける。前向きにボールをコントロールしたペイショットに左センターバックの小川大空が立ちはだかるが、ペイショットはそれを嘲笑うかのように、右スペースを走る味方に優しいラストパスを送った。
そこにいたのはセンターバックのグラッサだ。内向きにボールを迎えると、ファーを狙うような体勢から左足でニアに突き刺した。ディフェンスラインの中央を任されるグラッサが、まさしくリベロを印象付ける攻撃参加から、歓喜の勝ち越しゴールを決めた。
川粼、渡邉、ペイショット、グラッサという一連の流れがまるで絵に描いたようで、一つひとつのプレーが正確につながらなければ生まれなかったゴールだ。
その伏線は、ラストワンプレーで２−１の逆転勝利を収めた36節・レノファ山口FC戦、そして後半アディショナルタイムに追い付いた前節の山形戦で得たメンタリティがあったことは疑いの余地がない。
ただ、そうしたマインドは指揮官の起用と信頼によるもので、鳥栖戦でもスタートから出る選手、途中から勝負を決めるゲームチェンジャーの役割意識が、勝利に結びついたと言える。
「ほんまにもう、試合前にリカ（グラッサ）とかが言ってくれるんですけど、決勝やと思って、１試合１試合やっていこうと。そういう気持ちです」と語っていた川粼を起点に、最後はグラッサが劇的なゴールで勝利を呼び込んだ。
就任してから「毎試合が首の皮一枚です」と苦笑しながら語っていた安間監督だが、もう首の皮一枚ではない。昇格プレーオフのラスト２試合で、水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎に続く、最後の昇格を掴みに行く。
取材・文●河治良幸
