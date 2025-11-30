中国共産党中央政治局は11月28日午後、ネット生態秩序維持の強化をテーマに第23回集団学習を行いました。習近平総書記は学習を主宰し、ネット生態秩序の維持はネット強国建設における重要な任務であり、国家の発展と安全、人民大衆の切実な利益に関わると強調しました。健全なネット生態秩序を維持するための長期的なメカニズムを整備し、健全で清心なネット空間を持続的に構築すべきだと指摘しました。

習総書記は、ネット生態秩序の維持は国家ガバナンスにおいて重要な地位を占めていると強調しました。党中央の集中・統一的な指導の下で、ネットの総合的な秩序維持体制を整備し、協力体制を築く必要がある。前向きな世論、主流となる価値観、時代の新たな風潮に基づいてネット空間を形成していくことを堅持しなければならないと述べました。

習総書記はまた、ネット生態秩序の維持は体系的なプロジェクトであり、あらゆる力を十分に動員し、教育、行政、法執行など多様な手段を総合的に運用する必要があると指摘しました。ネット上のさまざまな乱れた現象は社会の風潮を汚染し、国民の利益を侵害するため、断固として取り締まり、それによる利益の連鎖と産業連鎖を断ち切り、その温床と要因を一掃しなければならないと強調しました。

習総書記はさらに、現在、人工知能やビッグデータなどの新技術やそれらの応用が次々と登場しており、ネット生態秩序の維持に課題をもたらすと同時に、新たな支援条件も提供していると指摘しました。また、国際ルールの策定に積極的に参画し、各国と手を携えてネット上の違法犯罪行為を取り締まり、サイバー空間運命共同体の構築を推進する重要性を訴えました。（提供/CRI）