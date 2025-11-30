À¼Í¥¡¦ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç½é¤Î¿åÃå¥«¥Ã¥È¡¡»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎºî¤ê¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü3¿©¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª Æú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¾å¸¶ÊâÌ´Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¤¬30Æü¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØLONG VACATION¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÀ¾°¡¶êÍþ
¡¡»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤ÏÆî¹ñ¥Ù¥È¥Ê¥à¡£³«ÊüÅª¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤µ¤¨³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÌÀ¤ë¤¯¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿»Ñ¤¬ËþºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï½é¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÈLONG VACATION¡É¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¹´üµÙ²Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¿Íµ¤¼Ô¤æ¤¨¤ËÂçË»¤·¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¤Ò¤È»þ¤ÎÍ¾²Ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÂçÀ¾¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¡£¡ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡É¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÀ¾¤ÏÈ¯Çä¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤ËÈ¯Çä¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç3Çñ4Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç´º¹Ô¡£¡ÖÆü¾Æ¤±ÂÐºöËüÁ´¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÆü¾Æ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿åÃå»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂÎºî¤ê¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤É¤ó¤É¤óÁé¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü3¿©¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤ÈÏÃ¤¹¡ÈÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°Û¹ñ¤Ç¡ÈÏÂ¤ÎÍá°á¡É¤òÃå¤ë¤Î¤¬¿·Á¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢»ä¤Ï¼ó¤¬Ä¹¤¤¤Î¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤À¤È¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Íá°á¤À¤È¥Ó¥·¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦Éþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
