親族の「軍歴資料」、２４道県が公開範囲を拡大…４０都道府県で６親等まで対象に

太平洋戦争などに出征した陸軍将兵らの「軍歴資料」について、２４道県が戦後７５年の２０２０年度以降、公開する親族の範囲を拡大したことが読売新聞の調査でわかった。

遺族の世代交代が進む中、父祖の戦争体験を知りたいという要望に応えるためだ。（南佳子、芦原夕奈）

読売新聞が７〜８月、４７都道府県に公開状況を尋ね、回答を得た。東京都や大分県など４０都道府県が、将兵の血族では６代下の世代にあたる６親等まで（将兵の配偶者の家系は３親等まで）を公開対象にしていた。このうち、北海道や福岡県など２４道県は２０年度以降、ひ孫などの３親等から広げた。

２０年度から対象を拡大した福岡県は「肉親の記録を知るすべを確保するため」と説明している。１９年度に１６５件だった申請は、２４年度３７９件に増えた。

一方、大阪府や宮崎県など７府県は３親等以内にとどまるが、大阪府は「慰霊などの目的が確認できれば、３親等外からの申請を認めることもある」とした。

海軍将兵の軍歴資料を所管する厚生労働省は、民法の親族規定に基づき、０３年から公開の範囲を６親等までにしている。

新潟大の近藤貴明特任教員（援護行政）の話「軍歴資料は恩給や叙勲などの行政事務で使われたものだが、時代とともに『戦争を語り継ぐ記録』に役割を変えている。祖先をしのびたいと願う子孫も増えており、申請範囲は全国で共通化する必要がある」

◆軍歴資料＝所属部隊や階級を記録した陸軍の「兵籍」や海軍の「履歴原表」、死没者名簿などの個人記録。先の大戦では、出征地を伝えられないまま戦死した軍人も多く、足跡をたどる端緒になる。４７都道府県には昨年度、計約４３００件の開示申請があった。