か、か、かんわいいぃぃーーッ♡【セリア】バッグにつけたい！「キーリング & チャーム」

いつも使っているお気に入りのバッグ、なんだか飽きてきた……。気分を変えたいなら、キーリングやチャームをつけて可愛くアレンジしてみて。今回編集部が見つけたのは、【セリア】から登場したキーリング & チャーム。メタリックなカラーや手編み風のデザインなど、110円とは思えないアイテムをピックアップしました。

きれいめバッグにもつけやすい3連キーリング

【セリア】「キーリング 平押し2重モチーフ3P」\110（税込）

メタリックなカラーの星型キーリング。シンプルなデザインできれいめのバッグとも好相性です。3つ連ねてチャームとしてアレンジしたり、それぞれ単体でキーリングとして使うのも◎ 星型のほかにフラワーとハートもあるので、組み合わせてジャラっとつけるのもおすすめです。

冬ムードを盛り上げるニットのフラワーチャーム

【セリア】「チャーム ニット風フラワー カラフル」\110（税込）

暖かみのあるニットのフラワーチャームは、プラスワンで冬ムードを演出してくれます。ぷっくりとした手編み風のデザインが可愛らしく、差し色としてさりげなく存在感を発揮。爽やかなグリーンのほかピンクとイエローもあり、イロチ買いして組み合わせるのも楽しそうです。黒で統一されたシンプルなバッグも、明るいカラーのチャームをつけるだけでグンと華やかな雰囲気に。

