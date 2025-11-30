細川直美、愛媛の旅で購入した大量の土産を公開「また行きたいなぁ」

女優の細川直美が28日に自身のアメブロを更新。愛媛への旅行を振り返り、購入した土産の数々を公開した。

この日、細川は「愛媛の旅」というタイトルでブログを更新し「愛媛の旅の締めくくりは鯛ラーメンを松山空港にていただきました」と報告。「鯛とレモンのあっさりラーメンと炊き込みご飯の鯛めし」の写真を公開し「飛行機が50分遅れていたので空港でゆっくり出来ました」と明かした。

続けて「短い滞在でしたが、充実した2日間を過ごす事が出来ました」と旅を振り返り「宇和島の皆様、本当に優しく良い方ばかりでまたお会いしたいです」と感謝をつづった。

また、帰宅後に「自宅でお土産を開封です」と述べ、道の駅で購入したという「レモン、すだち、ひじき、キクラゲ、お酒、塩レモン、お餅」とテーブルに並べられたお土産を披露。「道の駅に寄った際には、つきたてのお餅は絶対に買って帰ります 今回は新米で、更に美味しかったです！」と絶賛した。

さらに、土産としてみかん一箱が自宅に届いたことも報告し「甘くて美味しいから毎日食べても飽きません」と喜びのコメント。最後に「また行きたいなぁ 今度は香川や徳島、高知などの四国巡りなどしてみたいなぁ！」と今後の願望をつづり、ブログを締めくくった。