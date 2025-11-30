°æ¸ÍÅÄ½á¡¢¡È1²¯±ß¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤Î°¦¼Ö¤Ë´¶·ã¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê²»¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê52¡Ë¤¬¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¡È1²¯±ß¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°æ¸ÍÅÄ½á¤¬´¶·ã¤·¤¿¡È1²¯±ß¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤Î2Âæ¤Î°¦¼Ö¤ÎÁ´ËÆ
¡¡Æ°²èËÁÆ¬¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÃÏ¸µ¤Î¡ËÌ¾¸Å²°¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡È¤¢¤ëÃË¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤ÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ìµ¿¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£»Å»ö²¿¤Ë¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥Õ¥é¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡¢¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÅê¼ê¤ÎÁÄÉã¹¾ÂçÊå¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¹¾¤Ï¡Ö¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Ê¤¬¤é¥Î¥ê¤è¤¯ÅÐ¾ì¡£°æ¸ÍÅÄ¤¬Ì¾¸Å²°¤Î¥É¥é¥´¥ó¥ºÆÃÈÖ¤ÎMC¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¡×¤È¤·¤ÆÁÄÉã¹¾¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤³¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç°æ¸ÍÅÄ¤Ë¡ÈÄï»Ò¡ÉÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯12Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿ÁÄÉã¹¾¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤òË¬¤ì¤¿°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÈÖ¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤·¤Æ°¦¼Ö¤Î1947Ç¯¼°¤Î¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡ØEL¡Ù¡Ê¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ø¥Ã¥É¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£ÁÄÉã¹¾¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¸½Ìò¡Ë°úÂà¤·¤¿¤é¾è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢°æ¸ÍÅÄ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£ÌîµåÁª¼ê¤¬¤³¤ì¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç½Â¤¤¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤Î¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ë°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö²»ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Î²»¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤¤¤¤¤Í¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤¦1Âæ¤Î¡È°¦¼Ö¡É¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÁÄÉã¹¾¤Ï¡¢1968Ç¯¼°¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¡Ø¥Þ¥¹¥¿¥ó¥° ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤â½êÍ¡£°æ¸ÍÅÄ¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¡Á¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÉþ²°¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°æ¸ÍÅÄ½á¤¬´¶·ã¤·¤¿¡È1²¯±ß¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤Î2Âæ¤Î°¦¼Ö¤ÎÁ´ËÆ
¡¡Æ°²èËÁÆ¬¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÃÏ¸µ¤Î¡ËÌ¾¸Å²°¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡È¤¢¤ëÃË¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤ÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ìµ¿¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£»Å»ö²¿¤Ë¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥Õ¥é¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡¢¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÅê¼ê¤ÎÁÄÉã¹¾ÂçÊå¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯12Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿ÁÄÉã¹¾¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤òË¬¤ì¤¿°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÈÖ¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤·¤Æ°¦¼Ö¤Î1947Ç¯¼°¤Î¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡ØEL¡Ù¡Ê¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ø¥Ã¥É¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£ÁÄÉã¹¾¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¸½Ìò¡Ë°úÂà¤·¤¿¤é¾è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢°æ¸ÍÅÄ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£ÌîµåÁª¼ê¤¬¤³¤ì¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç½Â¤¤¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤Î¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ë°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö²»ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Î²»¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤¤¤¤¤Í¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤¦1Âæ¤Î¡È°¦¼Ö¡É¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÁÄÉã¹¾¤Ï¡¢1968Ç¯¼°¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¡Ø¥Þ¥¹¥¿¥ó¥° ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤â½êÍ¡£°æ¸ÍÅÄ¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¡Á¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÉþ²°¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£