ºÙÌîÆØÊÛ¸î»Î¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¡Ö¥ì¥¢»ö°Æ¡×·ÀÌó²ò½üÌµ¸ú¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤¬¡Ö²ò½ü»öÍ³¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎºÙÌîÆØ»á¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï£¶·î¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡£¤½¤Î²áÄø¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÊ¬Â¦¤Î»×¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢£²£¶Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢²¿¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÙÌî»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¡Ö¥ì¥¢»ö°Æ¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤³¤½¤³¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì²ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦¼êÂ³¤»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¤ÇÇ¯´Ö£±£°£°£°·ï¤¯¤é¤¤¤Ï°·¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¿ôÅª¤Ë¤Ï¥ì¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÛ¸î»Î²ñ¤ÎÃæ¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤Î¤ÇºÛÈ½¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯À©ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄ´ºº¡¢´«¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤¬»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¹ñÊ¬¤Ï¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÉáÄÌ¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢½Ð±é·ÀÌó¤Î²ò½ü¤ÎÌµ¸ú¤È¤¤¤¦¤Î¤òºÛÈ½¼êÂ³¤¤Ç¹Ô¤ª¤¦¤È»×¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤¿¤À¡¢½Ð±é·ÀÌóÌµ¸ú¤Î¿½Î©½ñ¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢²ò½ü»öÍ³¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤È½ñ¤¯¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¼õ¤±¤¿¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ½ñ¤¯¤È¡¢·ë¶É¡Ø²ò½ü»öÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿½Î©½ñ¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖºÛÈ½¼êÂ³¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£