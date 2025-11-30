兵役中のASTRO・チャウヌ、元Wanna Oneメンバーと軍服姿で茶目っ気たっぷりな一面を披露【PHOTO】

兵役中であるボーイズグループWanna One出身のキム・ジェファンが、ASTROのチャウヌと一緒に撮った微笑ましい近況写真を公開した。

【写真】チャウヌ、軍服＆スーツ姿の"欠点なし"美貌

去る11月29日、キム・ジェファンは自身のインスタグラムを更新。

公開された写真は、キム・ジェファンとともに現在兵役中のチャウヌの自撮りだ。2人は軍服を着たまま、カメラを見つめながら仲良さげにポーズを取っている。特に、ファンの目を引いたのは、チャウヌのギャップだった。

（写真＝キム・ジェファンInstagram）左からキム・ジェファン、チャウヌ

チャウヌは軍服の上に羊の形をした可愛らしい帽子をかぶり、コミカルなデザインのサンタのメガネをつけて、普段のイメージとは異なる可愛さを見せた。

写真を見たファンは、「この組み合わせとても良い」「軍隊でも輝くビジュアル」「サンタの眼鏡をかけた軍人だなんて、とても可愛い」といった反応を示した。

なお、チャウヌは5月に国防部軍楽隊に志願し、最終合格した後、7月から服務中だ。除隊予定日は来る2027年1月27日だ。また、2024年7月、国防部軍楽隊として服務を始めたキム・ジェファンは12月31日に除隊予定だ。

（記事提供＝OSEN）