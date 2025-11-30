¥¬¥Á¥ã¡Ö¡Ø¿·´´ÀþÊÑ·Á¥í¥Ü ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡Ù¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×12·îÃæ½ÜÈ¯Çä¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤Î¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¤¬½¸·ë¡£Á´5¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·´´ÀþÊÑ·Á¥í¥Ü ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡Ù¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò12·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó E5¤Ï¤ä¤Ö¤µ MkII¡×¡¢¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡×¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó ¹È¡×¡¢¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó N700A¤Î¤¾¤ß(¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É)¡×¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡×¤Î5¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ Ìó50～65mm
ºà¼Á¡§ËÜÂÎ PVC
(C)PJ-S¡¦J/S¡¦TBS