お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓さんが自身のインスタグラムを更新。二級小型船舶操縦免許を取得したことを報告しました。



【写真を見る】【 鈴木拓 】 二級小型船舶免許取得を報告 「これで1人である程度の船運転できるぜ！」 喜び報告





鈴木さんは、小型船舶操縦免許証の写真とともに「げへへ げへへ 免許とれたぜ！」と喜びのコメントを投稿。「これで1人である程度の船運転できるぜ！」と新たな資格取得の喜びを表現しています。







投稿された免許証は「二級」の資格であることが確認でき、令和7年（2025年）11月27日に交付されたもので、有効期限は令和12年（2030年）11月26日までとなっています。







鈴木さんは1975年12月7日生まれで、間もなく50歳を迎えるタイミングでの新たな挑戦となりました。







また、「ただ俺は金がねぇからよ！船なんて到底買えねぇぜ！」と自虐的なコメントも。さらに「写真がやっぱり犯罪者顔だぜ」「そういえば俺にソックリなやつが交番に張り出してるポスターに載ってたぜ」と、免許証の顔写真についても持ちネタを織り交ぜたユニークな報告となっています。









投稿にはハッシュタグとして「#小型２級船舶免許」「#免許」「#合格」が添えられていました。







この投稿に、「めっちゃ凄いじゃないですか」「レンタルもいいのあります」「とうとう漁師さん目指しますかぁ？」「釣り行きましょう」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】