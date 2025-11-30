Image:Getty Images

これから数カ間、もしかしたらいちばんハンドミキサーが必要な季節じゃないですか？ クリスマスにバレンタインと、生クリーム泡だてがちな季節じゃないですか？ ケーキの生地混ぜがちな季節じゃないですか？

今、Amazon ブラックフライデーで割引しているハンドミキサーを一部集めてみました。

ド定番のCuisinart

アメリカのキッチン小型家電ブランドCuisinart。5段階調整が可能なモデルが、41％オフの6480円。

パワフルさが売りなので、よくお菓子作りする人には嬉しい。ただ、そこそこ音がうるさいとAmazonレビューで指摘されているので、夜中に思い立ってケーキ焼くのは無理よ？

Cuisinart (クイジナート) スマートパワーハンドミキサー ホワイト HM-050SJ 6,480円

コンパクトな貝印

ほんっっとにたまにクリーム泡立てるだけという人はこれがいいかも。非常にコンパクトなので、使わないときの存在感も控えめ。ウィスクが2サイズあるので、少量のクリームでも扱いやすそう。

29％オフで3909円。

貝印 KAI スマート ハンド ホイッパー コンパクト ウォームグレー キッチンツール DL6431 3,909円

お求めやすいドリテック

上記の貝印ほどではないですが、比較的軽くてコンパクト。手動も疲れるしとりあえず買ってみようと思えるお買い求めやすさ。

17％オフで2480円。

ドリテック(dretec) 740gの軽量で疲れにくいハンドミキサー スピード5段階切替/電源コード、ビーターが収納できるケース付き HM-703WT(ホワイト) 2,480円

