「非常にブチギレております」シルクロード、盗撮被害を報告。「傷つけないで」「本当のファンじゃない」
男性6人組YouTuberグループのFischer's-フィッシャーズ-（以下、フィッシャーズ）は同グループのYouTubeチャンネルで動画を更新。『本気で怒ってます』と題した動画を公開しました。
【画像】シルクロード、『本気で怒ってます』！
シルクさんが、「非常にブチギレております」と切り出したのは、「盗撮」について。シルクさんをはじめ、メンバーは普段「写真を撮ってください」と申し出てくれたファンには、可能な限り対応したいと思っているのだそうですが、シルクさんの第2子・チルクくんが生まれる前、妻・ゆんさんと長男・コルクくんとの3人でディズニーランドに行ったとき、花火を見るシルクさんたちを明らかに撮影している人がいて、子どもまで映していることにさすがのシルクさんもブチギレ。声をかけ、動画を消してもらったこともあったと言います。
さらに、今回の動画を撮るきっかけとなった「ブチギレるどころの騒ぎではない」出来事が……。シルクさんが、ゆんさん、コルクくんとともに子育てサロンで1時間ほど遊んだときのこと。帰宅後にゆんさんの元に警告が届き、他人のInstagramで「ゆんちゃんとシルクさんが子育てサロンにいた」「子ども可愛かった」とのコメント付きで、3人が遊ぶ姿を撮影した動画がストーリーに挙げられていることが発覚。これについてはメンバーも「無許可名指し拡散」「ネットリテラシーゼロ」と批判しました。
コメントでは「Fischer’sはまだ優しい方だと気づくべきだと思う」「迷惑行為するのは本当のファンじゃない」「名古屋でシルゆんファミリーに遭遇した事あるけど、とても笑顔で対応して貰えたし、コルクくんも手を振ってくれるくらい素晴らしい家族だったから、そんな良い人達を盗撮なんかで傷つけないで欲しい」「こういう形でしっかり警鐘をあげるのはとても正しい」「会うとか見るだけで全然幸せだろ」「心の広いフィッシャーズを怒らせるとは⁉」「フィッシャーズは著名人としての正しい自覚を持ってるんやな」と共感の声が寄せられています。
悪質すぎる行為に視聴者からは、「1発で通報してもいいのに警告で済ませるの優しすぎだろ…」「これはあまりにも悪質過ぎます」「こういうことをする人はファンじゃないよね」「Fischer'sみんな優しすぎ！！」「ファンは会いたくても節度守ってる」「優しいの度を超えて神様みたいなもんじゃんか」と、メンバーの身の安全を心配する声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)
「非常にブチギレております」動画にはシルクロード（以下、シルク）さん、ンダホさん、マサイさんの3人が登場。途中から、撮影していることをすっかり忘れて“筋トレ”をしにきたモトキさんも加わります。
「シルクの子どもだからじゃなく……」シルクさんは改めて「家族や身内を巻き込んだ盗撮はマジでやめてください」と訴え、モトキさんも「シルクの子どもだからじゃなく、人の子どもを勝手に撮って上げるというのはダメ」と注意。最後にンダホさんは「俺たちだけのときであれば、状況さえ許せば写真とかも全然撮るんで！」と話しました。
2024年4月には“不審者への警告”動画も！2024年4月には、『家まで来る不審者たちに告ぐ。』と題した動画を公開し、マサイさんの自宅に不審者が数回にわたって現れ、置き配をのぞき込むなどの被害にあっていることを報告。「通報しますよ」と警告する動画を公開しています。
