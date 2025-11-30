旅先で買いたい「愛知県のお土産」ランキング！ 2位「ぴよりん」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部は11月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で買いたい「愛知県のお土産」を紹介します！
2位：ぴよりん（ジェイアール東海フードサービス）／33票2位は「ぴよりん（ジェイアール東海フードサービス）」でした。名古屋駅で買える可愛らしいヒヨコ型のスイーツで、見た目のかわいさや、そっと運ばないとくずれてしまうはかなさなど、SNSでも話題です。手土産や旅行のお供としても人気を集めています。
回答者からは「見た目の可愛らしさと、日持ちがせず現地でしか買えないという特別感が最大の魅力です」（30代女性／東京都）、「前に藤井聡太名人が食べていた記憶があり、美味しそうだから」（50代女性／北海道）、「見た目がかわいらしく、SNS映えする点が魅力です。名古屋駅でしか買えない限定感もあり、旅の思い出として特別感があるので選びたいです」（40代男性／北海道）などのコメントがありました。
1位：幻の手羽先（世界の山ちゃん）／35票1位は「幻の手羽先（世界の山ちゃん）」でした。ピリ辛のスパイスとカリッとした揚げ具合が特徴で、名古屋名物として長年親しまれている逸品です。クセになる味わいで、ビールとの相性も抜群。お土産用のパックも販売されています。
回答者のコメントを見ると「手羽先も名古屋コーチンも有名なので」（30代女性／神奈川県）、「お酒好きの人に喜ばれるから」（30代女性／神奈川県）、「お店で食べてもお土産で食べても美味しかったから」（40代男性／茨城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)