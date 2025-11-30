40歳で登山に出合ってのめり込み、現在は日本トレッキング協会の理事も務める市毛良枝さん。世界の名だたる高峰にも挑んできた市毛さんですが、高い山だけが山ではなく、楽しみ方は人それぞれ、と語ります。（構成：篠藤ゆり 撮影：藤澤靖子）

【写真】60代のころに登った槍ヶ岳

きっかけは山好きな父の主治医

今でこそ、登山に関してお話ししたり、本を出したりしていますが、実は40歳まで山にまったく興味がありませんでした。新宿駅で山帰りの人を見かけるたび、ちょっとむさくるしい人たちだな、と思っていたくらいです。（笑）

40歳の時、父が自宅で突然倒れて入院しました。入院中、50代の担当医師と雑談する機会があったのですが、たびたび登山の話が出てきたのです。

それまで、「登山は死と隣り合わせ」だと思い込んでいましたが、この先生はにこにこと楽しそうに話してくださる。それ以来、いつか山に行ってみたいと思うようになりました。

父は入院して2ヵ月でこの世を去り、本人の意思で献体することに。2年ほどたって解剖所見が届き、改めて件の先生にご挨拶に行った際、なぜか「今度看護師さんたちと山に行く時は、私も連れて行ってください」という言葉が口をついて出たのです。

すると先生はパッと手帳を取り出して、「9月に連休が2回あるけれど、どちらがお暇ですか？」と。あれよあれよという間に、みんなで山に行くことになりました。

先生は「ハイキング程度の山」を選んだと言いましたが、送られてきた予定を見ると、山小屋で2泊とあります。「ふ〜ん、そんなものなのかな……？」と思っていましたが、行った先は北アルプスの燕（つばくろ）岳から常念岳への縦走コース。どちらも3000m近い山です。

まだ薄暗い早朝、歩き始めてすぐ、ハイキングではなさそうだということに気がつきました。それもそのはずで、私たちが登ったのは、北アルプスの三大急登ともいわれる厳しい登り坂。「歩けなくなってもひとりでは帰れない。ただやるしかない」と泣きそうになりながら登りました。

でも、生まれて初めて山小屋で男女一緒に雑魚寝をするのが、修学旅行みたいに楽しかったし、なにより感動したのが、自然の素晴らしさです。高山の花の女王とも言われるコマクサの群落も見ましたし、冬の白い羽になる前の雷鳥とも遭遇しました。

びっくりしたのは、太陽を背にして立った時、前方の靄（もや）に自分の影が映り、そのまわりを囲むように虹色の輪ができて――ブロッケン現象と呼ばれるそうで、なんと神々しいんだろうと感動したのです。

ほかにも、雲が晴れて、それまで見えていなかった景色が一気に全部見えるようになるさまは、まるで歌舞伎で幕を落としてパッと情景が変わる「幕の振り落とし」のよう。本当にドラマチックな3日間でした。

その日を境に、私はすっかり山の虜になり、国内だけではなく、ヒマラヤやキリマンジャロなど、海外の山にも出かけるようになりました。齢75にして、いまだに山に夢中です。



1990年、初登山時の写真。険しい山だったが大きな感動も

食事、温泉……楽しみ方は十人十色

今はドラマの撮影と著書の執筆が重なっているのでなかなか山に行けないのですが、自然の中に身を置きたくて、つい先日もスケジュールの合間を縫って尾瀬に行きました。

なにも高い山だけが山ではありません。里山や湿原など、身近な山や自然はたくさんあります。落ち葉を踏んだ時のサクサクという音や、足の裏から感じるやわらかい感触、渓流の水音、鳥の声……。

自然の中に身を置くと五感が研ぎ澄まされますし、緑に包まれると本当に癒やされる。そうした《ご褒美》に出合えた瞬間、つらさも吹き飛び、心身がリフレッシュされ、「よし、明日からまたがんばろう」という気持ちになります。

それに、山の楽しみ方は人それぞれです。百名山の踏破を目標にしている人もいれば、とにかく高い山が好き、という人もいます。

私の場合は、頂上に登ることだけを目指しているわけではありません。もちろん頂上を踏むと達成感があるし、風景も素晴らしい。でも私にとっては、「過程」をどう味わうかが大事なのです。

また、登山を始めて、山は文化や歴史につながっていることを面白く感じました。たとえば、山小屋はいつ、どのようにしてできたのか。山小屋のなりたちを聞いたり、「へぇ、山小屋主が登山道を整備したりもするんだ」などと、人と山のかかわりにも興味津々。

ほかにも渓流や岩、樹木を眺めているうちに、「なるほど、日本庭園はこうした自然の風景を庭に再現しようとしたのか」と思ったことも。「小堀遠州も、深山幽谷の風景を実際に見てイメージを膨らませたのではないか」などと想像すると、楽しくて仕方ありません。

山と信仰の関係も面白いですね。日本はもともと自然を畏怖する文化があったので、山に神社や寺院が設けられているところも多いし、白山や日光の二荒（ふたら）山（男体山）のように、山そのものがご神体というところもあります。

私は一時期、なんということのない峠に心惹かれていました。『市毛良枝の里に発見伝』という著書にも書きましたが、たとえば千葉に花嫁街道と呼ばれた道があって、昔は隣村から馬に乗ってきたお嫁さんが、峠で実家からの馬を降り、嫁ぎ先から来た馬に乗り換えていた。

峠を歩きながら「昔の女の人は、それを機にもう実家には帰れない人生だったんだ」と、しみじみ考えたりしました。大袈裟に言うと、民俗学的里山歩き。妄想山歩きと言ってもいいかもしれません。

そういえば以前、女性登山家の草分け的存在だった坂倉登喜子さんから「せっかく山に行くなら、なにか目標を持ちなさい。山によって目標が違ってもいいのよ」とアドバイスを受け、なるほどなぁと思いました。

山野草発見を目標にしてもいいし、鳥の声を聴き分けるのも楽しそう。苔が好きで、ルーペで覗いている人もいます。苔をじっと見ていると、ミニチュアの箱庭みたい。杉林のように見える苔があったり、そこにちっちゃな虫がいたりして、自然の姿が凝縮されているんです。

ちなみに私はある時期、山仲間たちと「材料を持って行って、山でうどんすきを食べる」を目標としたことがあります（笑）。ものすごく楽しい思い出です。

日本の山は、降りてくるとたいてい麓に温泉があるのもいいですね。海外の山に登るようになり、温泉のありがたみを実感しました。

女性で世界初のエベレスト登頂を達成した登山家の田部井淳子さんも、晩年「昔は山といえばテントで寝ていたけど、最近は降りて温泉付きの旅館に泊まるのが幸せ」と言っていたくらいです。

田部井さんには、私が母の介護で大変な時期、気分転換になるだろうと山に誘っていただき、本当に感謝しています。

＜後編につづく＞