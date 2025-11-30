ドジャース・フリーマン、美男美女の家族顔出しショット公開「みんな美しいね」「すごくかわいい家族！」
ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン選手の妻、チェルシー・フリーマンさんは11月28日、自身のInstagramを更新。美男美女の家族がそろったショットを公開しました。
【写真】フリーマンの家族集合ショット
この投稿にファンからは、「美しい家族！」「感謝祭おめでとう!!」「あなたの一日が素晴らしいことを願っています」「綺麗なfamily happyですね」「みんな美しいね」「すごくかわいい家族！いつも日本より応援しています」「いつ見ても素敵な家族」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「感謝祭おめでとう!!」チェルシーさんは「フリーマン一家より、ハッピーサンクスギビング！ 健康でいられること、家が賑やかなこと、そして今日を家族と過ごせる恵みに感謝しています」と英語でつづり、2枚の写真を載せています。自宅と思われる場所で家族が勢ぞろい。みんな白いTシャツを着たおそろいコーディネートです。
「結婚ラッシュの時期」チェルシーさんは自身のInstagramで夫婦ショットを中心に公開しています。17日にも英語で「結婚ラッシュの時期」とつづり、フォーマルな服装に身を包んだ姿を披露しました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
