日本テレビ系列で現在放送中の及川光博主演の日曜ドラマ『ぼくたちん家』（毎週日曜よる10：30〜）。第8話が11月30日に放送予定です。

【写真】ようやく見つかった、ほたるの「好きなモノ」は…



及川光博演じる、心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一（50歳）が恋をしたのは、手越祐也演じるクールなゲイ・中学教師の作田索（38歳）。

「恋なんていらない」と言う索に、玄一は家を買うことを提案する。

そんな2人の前に現れたのは、白鳥玉季演じる15歳のトーヨコ少女・楠ほたる。

そんなほたるが大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活が始まる。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ。

主題歌は甲本ヒロト作詞・作曲によるザ・ハイロウズの『バームクーヘン』。1999年発表のハイロウズの名曲を、今回のドラマに合わせて編曲。牧歌的でかわいらしくアレンジされた曲を、及川光博、手越祐也、白鳥玉季の3人が歌います。

＊以下11月30日放送回のネタバレを含みます。



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜前回のあらすじ＞

「つまり……両想いってことでいいですか？」――。

心優しきゲイのおじさん波多野玄一の恋が実り、同じアパートで暮らす中学教師・作田索と晴れて恋人同士になった。

家を買って一緒に暮らすために、鯉登（大谷亮平さん）に教えてもらった『パートナーシップ制度』の活用に積極的な索は、さっそく区役所に予約を入れたり、玄一の両親にあいさつしたいと言い出したり、話をどんどん先に進めていき……。ついていくのがやっとの玄一は、索が無理をしているのではないかと不安になってしまう。

一方、まだ好きなことが見つからない楠ほたるは、玄一と索の交際が始まったことを知って、索を質問攻め。「いつ好きになったんですか？どういうとこ好きになったんですか？」。

どうすれば、誰かを、何かを好きになれるのか分からないほたる。2人の交際は大歓迎だし、応援もするけれど、家を買ってアパートを出ちゃったら、この先、玄一との〈親子のフリ〉はどうなっちゃうの……？

そんな中、玄一の母・千代子（由紀さおりさん）が索に会うため北海道から上京し、アパートにやってくる。索と千代子の初顔合わせに、ほたるも同席。もちろん、玄一と親子のフリをしていることも、3000万円のことも千代子には内緒。

玄一と索がパートナーシップ申請をして家を買うつもりでいることを伝えると、千代子は玄一の予想に反して「あらそう、いいじゃない！」と大賛成。

最近ハマっているBL漫画の影響か、以前にも増して玄一の恋を応援できるようになった千代子。今回の上京も、実はそのBL漫画の作者のサイン会に出席するのが目的らしい。でも、千代子にはもう一つ、大事な目的があるようで――。

玄一と索の恋がトントン拍子に進む一方で、索の元恋人・吉田（井之脇海さん）は索とヨリを戻したくて〈かすがい〉となる家探しを始め、鯉登はパートナーの矢倉（kemioさん）と大ゲンカ。それぞれの想いがこじれていき……。

親孝行って何だろう……。自分に何ができるだろう……。思い悩む玄一と、ようやくやりたいことが見つかりそうなほたるの前に、パトカーがやって来て……。

予期せぬ嵐が吹き荒れる！！



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜第8話あらすじ＞

親子のフリが、ついに警察にバレた！？心優しきゲイのおじさん波多野玄一と、恋人の中学教師・作田索は、２人の《かすがい》となる家を買うために必要なパートナーシップ証明書を取得。

いよいよ本格的に家探しを開始する……はずが、玄一と中学3年生・楠ほたるがニセモノ親子であることを、警察の松（土居志央梨さん）に感づかれてしまった！

事情を知らない松は、ほたるが玄一から暴行や脅迫を受けているものと思い込み、玄一を捕まえる気満々。もしかして本当に逮捕されちゃう！？玄一を心配するアパートの大家・井の頭（坂井真紀さん）は、松の邪魔をしようと右往左往するが……。

警察の目を気にしながらも、玄一と索はローンの申請に必要な公正証書の作成に取りかかる。財産のことや病気になった時のことだけでなく、2人がいつまでも仲良く暮らしていくために、日常生活の細かいルールも記しておきたい玄一は「1回、シミュレーションしてみません？」。

試しにアパートの部屋で共同生活をしてみれば、お互いのこだわりとか気になる部分が見えてくるかも……と思って同居を始めた途端、さっそく玄一の問題点が浮き彫りになって……。

一方、玄一を取り巻くみんなにも変化の時がやってくる。ようやくやりたいことを見つけたほたるは、段ボールでせっせと何かを制作。ほたるのロクデナシな父・仁（光石研さん）も、パートナー相談所の百瀬（渋谷凪咲さん）も、索の元カレ・吉田（井之脇海さん）も、新しい人生を歩いていくためにそれぞれ家探しを始めるが……。

そんな中、ついに捜査の手が玄一のもとに伸びてきて、絶体絶命に！

全部僕のせい……玄一がまさかの決断！？

みんなが集まるクリスマスのアパートで、奇跡は起こるのか！？