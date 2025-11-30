「タリーズ」ホリデードリンク第2弾は“スノーマンラテ”！ 限定スイーツやグッズも展開
「タリーズコーヒー」は、12月3日（水）から、ホリデーシーズンにぴったりな季節限定メニュー＆グッズを、全国の店舗で発売する。
【写真】オーロラに輝く生地のトートバッグも！ ホリデー限定メニュー＆グッズ一覧
■冬の定番ドリンクも
今回“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”をテーマに発売されるのは、冬の定番ドリンクやスイーツ、心弾むデザインのグッズなど、ホリデーシーズンにぴったりのアイテム第2弾。
ドリンクには、バニラ風味のカフェラテに雪だるまの形をしたマシュマロを浮かべた「タリーズスノーマンラテ」と、ふんわりと香る洋酒フレーバーとほろ苦いカフェラテが調和した「アイリッシュラテ」が登場し、いずれも購入時に＋770円（税込）で「ホイップミニカップキーチェーン」を1点付けることができる。
また、ドリンクとのペアリングにもおすすめな季節限定スイーツ「ストロベリー＆チーズムースパイ」も用意。ストロベリーの酸味とチーズムースのまろやかさが合わさった、鮮やかな見た目の一品だ。
さらにグッズには、コーヒー器具をモチーフにした「マルチバッグチャーム」や、2WAY仕様の「ストロー付き2WAYステンレスタンブラー」、冬らしい姿の「ベアフル ダウンジャケット」、オーロラ生地がきらめく「ベアフルポーチ付きオーロラECOバッグ」をラインナップ。自分自身や大切な人に贈りたくなるアイテムがそろう。
