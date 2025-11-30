11月30日午前、静岡市駿河区の炭焼きレストランで、開店準備中にパンなどを包装していたビニールを焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。警察によりますと、鍋で油を温めていたところ、鍋に付着していた油に引火したということです。

警察や消防によりますと、30日午前9時40分頃、静岡市駿河区池田にある炭焼きレストラン従業員から「火が見えたので消火器を使った。煙が出ている」と119番通報がありました。

火は厨房に置いてあったパンやキッチンペーパーを包装したビニールを焼き、まもなく鎮火しました。従業員が消火器ですぐに消し止めたということです。出火当時、店は開店前で店内には従業員11人がいましたが、けがをした人はいませんでした。消防によりますと、この火事で消防車14台が出動したということです。

警察によりますと、従業員が開店前の準備として、厨房で鍋で油を温めていたところ、鍋に付着していた油に引火し、さらに鍋の中の油にも燃え移ったということです。

このレストランは、炭焼きハンバーグが人気の店で、店舗のホームページによりますと、30日正午現在、「設備確認のため開店が遅れている」としています。