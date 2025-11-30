『ザ・ロイヤルファミリー』相関図に変化！ ネット「豪華」「最強ライバル現る！」
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の相関図が公式サイトで公開され、”新キャスト”に関する情報が更新された。
【写真】相関図に追加！ 新たに登場する人気俳優
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
新たに追加されたのは、中川大志が演じる椎名善弘（沢村一樹）の長男・展之。幼稚園から大学までエスカレーター式で進学し、大学卒業後に起業。その後、馬主の資格を取得すると、同年代の馬主とともに有志で「若手馬主の会」を立ち上げ、親世代が築き上げた伝統や格式を打ち破り世代交代を目論む。同じく若くして馬主となった中条耕一（目黒蓮）の前に新たなライバルとして現れる…という役どころだ。
ファンからは「中川大志さん出て来てビックリ 相関図を見たら沢村一樹の息子役って いつの間に…さらに豪華キャスト追加で凄いドラマ」「ここからどうなっちゃうの」「中川大志くんは 椎名さんの息子役なんやー？こりゃおもしろくなって来たね」「中川大志くんは…最強ライバル現る！って展開か」などの声が寄せられている。
