¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó FCHÉô²ÝÄ¹Êäº´¡¦¾¾ÌîÌ¯»Ò¤µ¤ó
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥â¥É¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥â¥É¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡Ö°û¤ßÊª¤Ç¤ª¸ý¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á´¤¯¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¸ý¹Ð¥±¥¢¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï»õËá¤¤ä¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¢¥¬¥à¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡Ö°û¤ßÊª¤Ç¤ª¸ý¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥â¥É¥Ã¥·¥å¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖpH9¤Î¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¡×¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢pH9¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¡Ö¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¼Â¤Ï¡¢»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥¨¥Ê¥á¥ë¼Á¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÎpH¤¬5.5¤ò²¼²ó¤ê¡¢»ÀÀ¤Ë·¹¤¯¤ÈÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÃ±Õ¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÏÂ¤µ¤ì¡¢ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¤¬»õ¤ËÌá¤ë¡ÖºÆÀÐ³¥²½¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¸½Âå¿Í¤Ï¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ö¿©¤ä´Å¤¤°û¤ßÊª¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¸ýÆâºÙ¶Ý¤¬»À¤ò½Ð¤·¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ï»ÀÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÃ±Õ¤ÎÎÏ¤ÇÃæÀ¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï30Ê¬¤«¤é1»þ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤Þ¤¿´Ö¿©¤ò¤·¤¿¤ê¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È»ÀÀ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦ÉÝ¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢´»µÌ¤ÎÌ£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÉ÷Ì£¡×¤ò´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¿å¤ËÈó¾ï¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Â¤ÏÌ£¤ÎÀß·×¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ²¿¤«»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«?¡Ä¡Ä¼Â¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ì¥â¥ó¿å¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Û¤Î¤«¤Ë´»µÌ¤ò´¶¤¸¤ë¤±¤É¡¢¿©»ö¤Î¼ÙËâ¤ò¤»¤º¡¢Ã¯¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡¢¤¢¤Î´¶³Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì£³Ð¤¬ÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢Ç»¤¤Ì£¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÇö¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¿å¡×¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸ý¹Ð¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ÅüÊ¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÅü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¸³è¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÌ£¤ä¶¯¤¤É÷Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¡£¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î°ûÎÁ¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ëÊ¬¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÈÆÃ¤Î¡Ö¹Å¿å¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥»¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Æð¿å¤Ë´·¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯°û¤á¤ë¡¢¡ÈÈþÌ£¤·¤¤¿å¡É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î·Ð¸³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Ï¿Æ¤¬¡Ö»õ¤òËá¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ÐËá¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Å¾å¤²Ëá¤¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉô³è¤äÊÙ¶¯¤ÇÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»õ¤òËá¤«¤º¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤¬¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°û¤ßÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ù¤¬¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡¢Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤â¡¢»õËá¤¤¬Æñ¤·¤¤²ð¸î¤Î¸½¾ì¤äºÒ³²»þ¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¸ý¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦°û¤ßÊª¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÇº¤ß¤¬¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤ÏÁÔÂç¤ÊÌ´¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¿å¤¸¤ã·ù¤À!¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦´»µÌÉ÷Ì£
¡½¡½¥¬¥à¤ä¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¤Î¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¡¢ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦?
¤ä¤Ï¤êºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ö°û¤ßÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¥¬¥à¤ÏÂÃ±Õ¤ò½Ð¤¹ÅÀ¤Ç¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¹¤¬¡¢³ú¤ó¤Ç¥´¥ß¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¼Î¤Æ¤ë¾ì½ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ä¿ÍÁ°¤Ç¤Ï³ú¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ï»É·ã¤¬¶¯¤¯¡¢ÌôÉÊ´¶¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò»ý¤ÄÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¡Ö¥â¥É¥Ã¥·¥å¡×¤Ï°û¤ßÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤â»þ´Ö¤âÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£»Å»öÃæ¡¢°ÜÆ°Ãæ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â°û¤à¤À¤±¤Ç¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ê»É·ã¤â¤Ê¤¯¡¢°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç°û¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«?
¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇäÃæ¤ÎÈ¿±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¤¹¤°¡×¤ä¡Ö»õËá¤¸å¡×¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÂÃ±Õ¤ÎÊ¬Èç¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢Ä«µ¯¤¤¿»þ¤Î¸ý¤ÎÃæ¤Ï¶Ý¤¬Áý¿£¤·¡¢¥Í¥Ð¤Ä¤¤Ê¤É¤ÎÉÔ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥â¥É¥Ã¥·¥å¤ò°û¤à¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìë¤Î»õËá¤¸å¤Ë¹¢¤¬³é¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¡Ö¿å¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï°û¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿å¤¸¤ã·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÉ÷Ì£¤Î¤¢¤ë¥â¥É¥Ã¥·¥å¤Ê¤é°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¼ò¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É»ÀÀ¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤ò°û¤ó¤À¸å¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¥Ó¡¼¥ë¤Î²£¤Ë¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÅº¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£
¡½¡½¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³«È¯¤Ç¤â¶ìÏ«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢pH9¤Î¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ç¡¢¤«¤ÄÌµ²Ì½Á(²Ì½Á¤Ï»ÀÀ¤Î¤¿¤áNG)¤ÇÈþÌ£¤·¤¤É÷Ì£¤òºî¤ë¤Î¤Ïµ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï»ä¼«¿È¤ÎÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤È¤Î·óÌ³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¶È¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇº¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¼¡¡¹¤ÈÆ°¤½Ð¤¹Ãæ¤Ç¡¢ËèÆü¤¬ËÜÅö¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤È¡¢¼ÒÆâ³°¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Äü¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»ä¤ò²¿ÅÙ¤âµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ûÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¥â¥É¥Ã¥·¥å¡×
¡½¡½¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
¾¦ÉÊ¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËí¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¿²¤ëÁ°¤äµ¯¤¤¿¤È¤¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï°û¤à¿å¤È¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤¤´Í×Ë¾¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë60Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÀöÌÌ½ê¤Ë¥â¥É¥Ã¥·¥å¤Î¥Á¥é¥·¤òÅ½¤ê¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬·ò¹¯¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò´«¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥â¥É¥Ã¥·¥å¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤äÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»õ²Ê°å±¡¤òÃæ¿´¤Ë3¥ö·î´Ö¤Î¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â»ö¶È²½¤¬Àµ¼°¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÈÎÇäÀè¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢Á´¹ñÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯ÇäÆü¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÁÄÉã¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö·ò¹¯¤Ë¾¡¤ëÉÙ¤Ï¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»õ¼þÉÂ¤äÃî»õ¤Ê¤É¡¢¤ª¸ý¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¿´¼À´µ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉÂµ¤¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ý¡×¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥â¥É¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¤½¤³¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Î¡ÈÌ¤Íè¤Î¾Ð´é¡É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î°û¤ßÊª¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¤½¤Î¼ê½õ¤±¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤Î°û¤ßÊª¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤É´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾¾Ìî¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÌ¤Íè¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËèÆü¤Î°ìÇÕ¤«¤é·ò¹¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·½¬´·¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÍèÇ¯¤ÎÈ¯Çä¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
