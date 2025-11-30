きょうは北日本は日本海側で、雨や雪の降る所があるでしょう。降り方は弱く、午後は次第にやむ見込みです。東日本や西日本は広く晴れて、お出かけ日和となりそうです。空気が乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。

全国的に平年よりかなり高く、晴れる所は暖かな小春日和となるでしょう。日中は西日本では、上着いらずの陽気となりそうです。夜は冷えますので、脱ぎ着しやすい服装がおすすめです。

＜きょう30日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：12℃ 釧路： 9℃

青森：13℃ 盛岡： 9℃

仙台：17℃ 新潟：17℃

長野：14℃ 金沢：19℃

名古屋：17℃ 東京：17℃

大阪：17℃ 岡山：17℃

広島：18℃ 松江：20℃

高知：20℃ 福岡：20℃

鹿児島：21℃ 那覇：26℃

あすとあさっては、北日本は次々と低気圧の影響を受けて雪や雨、風の強まる所があるでしょう。水曜日以降は強い冬型の気圧配置となり、今シーズン一番の寒気が流れ込んで、大雪となるおそれがあります。気温は全国的に平年よりかなり低くなり、特に週の中ごろは真冬並みの寒さとなる所がありそうです。まだ準備が出来ていない方は、暖房器具や冬タイヤなど冬支度をしておくと良さそうです。