£Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£ÓÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡¢£Ö£á£õ£î£ä£ù¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¡ª¡Öµã¤¯¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î£²¿Í¡×¡ÖÇ®¤¤¤¼¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£Ó¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢£²£°¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£Ó¡£ÌîÅÄ¤Ï£²£¹Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö£±£±¡¥£²£³¡¥£²£°£²£µ¡¡£Ö£á£õ£î£ä£ù ¡ß £Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£Ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç£Ö£á£õ£î£ä£ù¤ÈÊú¤¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â¾¤Ë¤â°®¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤éÁö¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸ªÁÈ¤ó¤Ç¥»¥ó¥¹¥ÆÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ÆÈ¯¶¸¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾±¤¤¬È´¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¸ªÁÈ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤è¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡ÄºÇ¶¯¤Î£²¿Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Çµã¤¯¡×¡ÖÇ®¤¤¤¼¡×¡Ö¸ªÁÈ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤è¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£