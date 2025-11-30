「気づくと目で追ってる…」男性が本命女性にだけしてしまう“特別な態度”
「私のこと、どう思ってるんだろう…？」と男性の気持ちが読めずに悩む瞬間ってありますよね。
でも実は、男性は“本命の女性にだけ”無意識にしてしまう態度があるんです。
そこで今回は、男性が本命女性にだけしてしまう“特別な態度”を紹介します。
距離が近い。気づくと“あなたの近く”にいる
男性は、本命の女性に対して無意識に「近くにいたい」という気持ちが働きます。
席替えで近くを選ぶ、飲み会で視界に入る位置にいる、話すときに自然と距離感が縮まる…。
口には出さなくても、“物理的な距離”は気持ちの距離とリンクしがちです。
あなたの変化にすぐ気づく
髪を切った日、服の雰囲気が違う日、なんとなく落ち込んでいそうな時。
本命女性には、男性の“観察スイッチ”が勝手に入ります。
「今日、雰囲気違うね」「なんかあった？」と声をかけてくるのは、
あなたの感情やコンディションをつい追いかけてしまうからです。
弱みや本音を見せてくる
男性は、本命の女性にだけ心のガードが緩みます。
仕事の悩みや家族の話、将来の不安など、普段は隠すようなことを打ち明けてくるでしょう。
「他の人には言えないんだけどさ」と前置きが入るなら、ほぼ確定です。
本命サインは“静かに”表れるもの。
距離、視線、言葉…その小さな変化の積み重ねが、男性の気持ちを物語っています。
