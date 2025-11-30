腰がふわっと軽くなる！１日３セット【代謝UP＆くびれ見えを叶える】簡単ストレッチ
「最近、腰まわりが重だるい」「代謝が落ちて太りやすくなった気がする…」。そんな大人世代の女性に試してほしいのが、「腰方形筋（ようほうけいきん）」をほぐす簡単ストレッチです。座りっぱなしや姿勢のクセで固まりやすいこの筋肉がゆるむと、腰の不調が和らぐだけでなく、代謝の土台が整い、見た目にも“細く軽く”変化が現れます。
放置すると“太りやすい体”に？腰のこわばりが招く悪循環
年齢を重ねると増えてくる「腰のだる重さ」。実はその違和感の原因の１つが、背骨と骨盤を支える“腰方形筋”のこわばりです。この筋肉が固まると、姿勢が歪み、血流が滞り、代謝が落ちやすくなる悪循環に。しかも、腰まわりに余計な力が入り続けるため、全身が疲れやすくなり、むくみや冷えまで引き起こしてしまいます。
腰がふわっと軽くなる！腰方形筋をほぐす簡単ストレッチ
（１）仰向けに寝る
（２）左に腰をひねって右脚をクロスさせる
（３）左脚を曲げ、右手で左足のつま先を掴んでゆっくりと息を吐きながら30秒間キープする
▲胸が天井に向くように、左足のつま先を掴んでいる右肩が浮かないように意識してください
体の向きを変えて、反対方向も同様に行って１セット。“１日あたり３セットを目安”に実践します。腰痛の予防＆緩和が叶えば、体の動きもスムーズになるので、運動量も自然と増えていくもの。ぜひ習慣化してみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞
