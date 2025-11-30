やっぱりあの２人…。もうバレバレ「不倫or浮気カップル」に見られる特徴
街で見かけるカップルに「もしかして不倫（浮気）カップル…」と違和感を覚えたことはありませんか？
意外とその直感は間違っていないかもしれません。
そこで今回は、そんな「不倫or浮気カップル」に見られる特徴を紹介します。
周囲の視線を気にする素振りが多い
不倫や浮気をしている男女は、普通の人と比べると周囲の視線を気にする素振りをしていることが多いです。
なので、少し落ち着きのないカップルという印象を受けることが多いでしょう。
２人の年齢差が大きい
不倫をする男女の場合、２人の年齢差が大きい傾向があります。
平日の昼間に歳の差カップルを見かけたら、まず不倫関係と考えられるでしょう。
また、男性がビジネスカジュアルなのに、女性はデート服というカップルは、ほぼ確実です。
恋人っぽく見える割に、一切スキンシップしない
不倫or浮気カップルはアイコンタクトをよくして恋人っぽく見える割に、衆人環境では一切スキンシップしない傾向も。
きっと知り合いなどに見られたくないのでしょうし、もし知り合いにバッタリ遭遇したとしても２人の関係がバレないための予防策なのでしょう。
