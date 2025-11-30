“アカ抜けない”のは髪色のせい？30代からの「おしゃ見えヘアカラー選び」のコツ
「最近、なんだか疲れて見える気がする」--その原因、もしかすると髪色にあるかもしれません。30代を過ぎると、肌のトーンや質感が少しずつ変化していくため、若い頃と同じカラーが似合わなくなることも。そこで今回は、今回は、“老け見え”を回避しながら、自然な若々しさを叶えるためのヘアカラー選びのヒントをお届けします。
🌼もう白髪に悩まされない！若返り＆小顔見せを叶える【大人のヘアカラー】の極意
NGなのは“重すぎる暗色”と“明るすぎる黄味”
暗すぎる黒髪や、明るすぎて黄みが強いカラーは、肌のくすみを強調してしまいがち。特に30代後半以降は、髪色のトーンと肌色のバランスが印象を左右します。重すぎず、明るすぎない絶妙なカラー選びが重要です。
透明感とツヤ感で若見え効果が倍増！おすすめは“くすみ系ブラウン”
年齢とともに減ってくる髪のツヤ。だからこそ、ツヤが引き立つ色味を選ぶのがポイント。
アッシュブラウンやラベンダーベージュなど、くすみ系×透明感のある色がおすすめです。肌映え効果もあり、顔まわりが一気に明るくなります。
“ハイライト”や“ぼかしカラー”で自然な立体感をプラス
全体を単色で染めるより、白髪ぼかしや細めのハイライトを入れることで、髪に動きと軽やかさが生まれます。
結果的に、顔周りが明るく見え、表情まで生き生きとした印象に。さりげない変化が若見えのカギです。
髪色は“肌の見え方”を左右する重要なパーツ。ちょっとした色の選び方で、疲れて見える印象をぐっと払拭することができます。若作りではなく“自然な若々しさ”を引き出すために、自分に合った色を見直してみてはいかがでしょうか。＜image出典：instagram（@nogawa_ryota）＞