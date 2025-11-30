ºßÊÆÈïÇú¼Ô¡Ö¶µ·±¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¡×¡¡Ä¹ºê¤ÎÂåÉ½ÃÄ¡¢¥í¥¹¤ÇÌÌ²ñ
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹ºê¤ÎÈïÇú¼ÔÃÄÂÎÂåÉ½ÃÄ¤Ï29Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇºßÊÆÈïÇú¼Ô¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£¹Åç¤ÇÈïÇú¤·¤¿Æü·Ï3À¤¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥«¥¥¿¤µ¤ó¡Ê87¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤äÊÆ¹ñ¤Ë¤¤¤¿Î¾¿Æ¤¬¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿²áµî¤òÅÁ¤¨¡¢ÂåÉ½ÃÄ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¡Ö¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Î¶µ·±¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥«¥¥¿¤µ¤ó¤ÏÇú¿´ÃÏ¤«¤éÌó1.3¥¥í¤ÇÈïÇú¤·¡¢Àî¤ËÉâ¤«¤ÖÂ¿¤¯¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ò¾Ú¸À¡£ÈïÇú3À¤»³À¾ºéÏÂ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ë¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤¬¾Íè¤ÎÀ¤³¦¤ò¤É¤¦±¿±Ä¤¹¤Ù¤¤«¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢ÆóÅÙ¤È¡ØÈïÇú¼Ô¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤Âå¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£