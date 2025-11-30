歌手のアイナ・ジ・エンド（30）が30日までに自身のXを更新。イベントの“プラチナチケット”に当選したにもかかわらず、参加できなかったことを悔やんだ。

アイナは「浜田雅功先生 手形押すとしチケット当たってたのに行けなかった」と当選メールを載せて告白。

ダウンタウンの浜田雅功が自身初の個展「空を横切る飛行雲」を開催中の東京・麻布台ヒルズギャラリーで、29日にスペシャルイベントを開催。浜田が約300人の参加者一人一人目の前で、特別にデザインされた色紙に手形を押し、プレゼントするといった内容だった。

芸歴44年の浜田にとって初のファン接触イベントだっただけに、アイナは「くやしい。。。」とつづった。

フォロワーからは「浜田歌謡祭に出てチケット見せて直でもらうしか」「めっちゃ神イベやん！残念だったね」「ベストアーティスト入ったから行けなくなっちゃったのかな」「くやしいねぇ」「アイナちゃん参加したら浜田さんびっくりしちゃうよね」「アイナさんも推し活に勤しんでいるんですねこういう時もある、これをバネに次のイベントより楽しめるはずですよ」と、さまざまなコメントが寄せられた。