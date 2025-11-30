なにわ男子が、デジタルシングル「Never Romantic」を2025年12月8日にリリースすることを発表した。

本楽曲は、12月12日に公開される、高橋恭平クアトロ主演・藤原丈一郎出演の映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング。無敵の“Never Romantic Lady”に振り回されながら夢中で恋に落ちてゆく気持ちをカオスに描いた、底抜けにハッピーな1曲になっているという。

ジャケット写真

そして、12月1日0時より、iTunes Storeにてプレオーダーがスタートする。さらに、リリース日の12月8日には、大西流星＆高橋恭平＆藤原丈一郎によるインスタライブ、21時からなにわ男子公式YouTubeチャンネルにて「Never Romantic」MVのプレミア公開も決定した。7人が送る、胸キュンあり、笑いあり、バトルあり（？）のはちゃめちゃMVになっているとのことなので、楽しみにお待ちいただきたい。

◾️デジタルシングル「Never Romantic」 2025年12月8日（月）0:00よりリリース

※12月1日（月）0:00より、iTune Storeにてプレオーダーがスタート ◆なにわ男子「Never Romantic」デジタルリリース記念！ Romantic! Romantic! Romantic! キャンペーン実施決定！

「Never Romantic」のデジタルリリースを記念した、3大デジタルキャンペーンの実施が決定。

詳細：https://www.storm-labels.co.jp/s/js/news/detail/14210