¡Ö²Ú¥×¥í¡¢µÓ¤Ê¤²ー¡×ÏÆ¸µ²Ú¡¢ËÙ¶×²»¤é¤È¥°¥êー¥ó¤Ç¡ÈÂÎ°éºÂ¤ê¡É¥·¥ç¥Ã¥È ¡ÖÈþ¿Í¥È¥ê¥ª¡×¡ÖÂº¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÏÆ¸µ²Ú¡Ê27¡Ë¤Ï11·î26Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢ーºÇ½ªÀï¡Ö¥ê¥³ー¥«¥Ã¥×¡×¤Î³«ËëÁ°¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëËÙ¶×²»¡Ê29¡Ë¤È¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê25¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÏÆ¸µ¤é¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¾å¤ËÂÎ°éºÂ¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë°ìËç¤À¡£
¡¡³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ëµÜºê¸©½Ð¿È¤ÎÏÆ¸µ¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö²Ú¤Á¤ã¤ó¤«¤ó¤Ð¤ì¤§～¡×¡ÖÈþ¿Í¡¢¥È¥ê¥ª¤ä¤Êー¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹ ¤¬¤ó¤Ð¤ì²Ú¥×¥í¡×¡Ö²Ú¥×¥í¡¢µÓ¤Ê¤²ー¡×¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¥Õ¥é¥ïー¥·¥ã¥ïーÍá¤Ó¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÆ¸µ²Ú¤ÎInstagram¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï¸½ºß12Ëü3000¿Í¡£