アイドルグループ「ＧｉｇｉＬ」の伊織芽衣（２７）が、１ｓｔ写真集「芽色−めいろ−」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を発売した。同作の攻めた先行カットを解禁した後、ＳＮＳのフォロワーが４０００人以上増え、注目度は急上昇。「これが最初で最後かもしれない」とファンへ感謝も込めた一冊となった。

“限界なしグラビア”とアピールするように現役アイドルとしては攻めたカットが並ぶ。「（リリースできる）実感がまだ湧いてなくて」と写真集発売を発表した生配信では涙を流したといい、「何が一番にうれしいかって、決まってから家族に報告したら喜んでくれた」と恩返しになったことを明かした。

伊織はニコニコ動画で「踊ってみた」を高校生の頃から投稿し、ミスｉＤ２０２１「女の子のためのグラビア賞」を獲得。元「Ｃｏｕｌｅｕｒ Ｃｌａｒｉｔｙ」のメンバーで、現在は「ＧｉｇｉＬ」で現役アイドルとして活動している。

写真集内でのファンへのメッセージには「ありがとう」という感謝が真っ先につづられたという。

「コロナ前に最初にやっていたアイドルの時はライブの動員がキャパ１０００人のところに６人しかいないというライブも経験した。全く人気がない時もあったから写真集を出せることにより感謝の気持ちがあります」

苦労を重ねてきたからこそ自身にとってもファンにとっても喜びは大きい。３０日には直接ファンに感謝を伝えるお渡し会も開かれる。「あまりこちら（タレント）側が推せる時に推した方がいいとは言いたくないけど、来られる時に来てほしいな」と呼びかけた。

◆伊織芽衣（いおり・めい）３月３０日生まれ。埼玉県出身。現在は「ＧｉｇｉＬ」のメンバーとしてアイドル活動。趣味はねこ吸い、昼寝。特技はご飯をきれいに食べる。身長１６２センチ。