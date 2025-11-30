E-1組から海外組中心のなでしこJ入り、来年3月アジア杯は「見えないところではない」激動の一年経て台頭した吉田莉胡の新たな目標
[11.29 国際親善試合 日本 3-0 カナダ ピースタ]
出場時間は、アディショナルタイムも含めて4分程度だった。しかし、海外組が揃ったなでしこジャパンに加わったMF吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)は「やっとスタート地点に立てたと思う」と振り返った。
ニルス・ニールセン監督から受けた指示は「自信を持って、時間も短いからやりきってこい」という内容だったという。吉田は「緊張する時間もなかったけど、やっぱりE-1のときとは違った緊張感がこのキャンプを通してずっとあって、自分のなかではすごくいい経験になっている」とここまでの活動をまとめた。
吉田はU-20女子ワールドカップ出場など世代別代表の経験を経て、今年夏のE-1選手権で初めてなでしこジャパン入り。WEリーグでは13試合10ゴールで得点ランキング首位に立つ、今年一年で頭角を現したストライカーだ。
ニルス・ニールセン監督はメンバー発表会見で「現状で日本代表にいるストライカーとは、また異なったタイプのストライカー」と評価。「得点の嗅覚を持っているすばらしい選手で、ひざに当てて入れたりなどもしかしたら泥臭いゴールになるかもしれないが、ただ得点の取り方を知っている」と語り、新たな得点源として期待を寄せていた。
E-1選手権のメンバーは国内組中心だったが、今回のメンバーは海外組が中心。先週頭から始まった活動で、吉田は海外組の強度を体感した。「国内では感じられないスピード感とかフィジカル面はすごい。このキャンプを通して自分の足りないところも明確にわかった。すごく刺激を受けまくっている」(吉田)。海外相手のコンタクトプレーがより求められるなか、指揮官からは田中美南のキープ力を手本にするよう助言ももらった。
今年一年は、吉田にとって変革の年となった。5月からの新シーズン、育成組織から所属してきたちふれASエルフェン埼玉を離れ、INAC神戸レオネッサに加入した。
「このなでしこ(ジャパン)に入りたいとずっと思っていた。そのためには、もう一個ステップアップしなきゃいけないという思いで移籍を決めた」。環境を変えたなかで臨んだ新シーズン、吉田はゴールへの意識や敵陣PA内でゴールまで持ち込む力が向上。移籍1年目での結果がニールセン監督の目に留まり、今夏の代表入りを掴んだ。
なでしこジャパンは12月2日にカナダ女子代表ともう一度対戦し、一年の活動を終了する。来年3月にはオーストラリアで女子アジアカップが開幕。2027年ブラジル女子ワールドカップのアジア最終予選も兼ねる同大会に、吉田も視線を向ける。
「今回メンバーに入ったことによって、最終予選のメンバー入りも見えないところではないと思う。しっかりまた練習からアピールして、自チームに帰っても結果を残し続けるところは意識してやり続けたい」。なでしこジャパンの新風となって、チームとともにさらなる高みを目指すつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
