今回は、育休復帰を夫に相談し、絶句した女性のエピソードを紹介します。

「俺は送迎もできないし、当然家事もできないから」

「息子が3歳になるのを機に、育休から復帰しようと決意。ただ娘は同じタイミングで小学生になるので、保育園の送迎に加え学童のお迎えがあります。また私は職場も遠く、夫の協力は必要です。

そこで夫に育休復帰について相談しましたが、『家事を完璧にできるならいいけど？』『〇〇（娘）が生まれた後復帰した時みたいに家事をやってほしい』『俺は送迎もできないし、当然家事もできないから』と平然と言われ、唖然……。

たしかに娘ひとりの頃や育休中は時間に余裕があったので、家事や娘の保育園の送迎を全部していましたが、これから状況は当然変わりますよね。でも仕事をやめたら生活が苦しくなりますし……。両親も義両親も遠方で頼れませんし、今後が不安で仕方ないです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年3月）

▽ ちなみに、夫の職場は自宅から歩いていける距離で、残業もほとんどないのだとか。一方この女性は、職場まで電車で片道1時間半近くかかるそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。