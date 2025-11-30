【魚座】週間タロット占い《来週：2025年12月1日〜12月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月1日〜12月7日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『行動を迷うことがあまりないでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
学んでいけばいくほど、自分に活かせることが多いです。その手応えを早い内に掴めれば、楽しくもなるでしょう。仕事や公の場では「これをしていれば喜ばれる」的なポイントを把握しています。華やかさはなくても、焦る状況も少ないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
相手に甘えすぎないように自分をコントロールします。我慢が多いですが、相手には精神的に大人になったと思ってもらえるでしょう。シングルの方は、嫌なことを分かりやすく避ける人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより心情を読んでくれます。
｜時期｜
12月5日 気持ちが軽くなる ／ 12月6日 環境が良くなっていく
｜ラッキーアイテム｜
回転寿司
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞