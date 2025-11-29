「ヤベッ、出ちゃった！」男性が【本命女性だけにするスキンシップ】って？
彼が自分のことをどう思っているのか、本心を知るのはなかなか難しいですよね。
ベタ惚れの相手だけすることはあるのか？
今回は男性がベタ惚れ女にだけするスキンシップを４つ紹介します。
｜肩を抱き寄せる
彼の隣にいるときに、ぐっと肩を抱き寄せられたことはありますか？
肩を抱き寄せるのは、女性を守ってあげたいという男性の本能的行動です。
照れてすぐ離れてしまうのではなく、素直に甘えてみてください。
そんなあなたに彼はまたドキッとするでしょう。
｜恋人繋ぎをする
デートのときは必ず恋人繋ぎをするカップルは、相思相愛と思っていいでしょう。
普通に手を繋ぐよりも密着した繋ぎ方なので、お互いの愛を感じられます。
彼の気持ちに応えるためにも、ギュッと握り返してあげるといいですよ。
｜2人きりになると密着してくる
外でデートしているときは、あまりベタベタしたくない男性も多いはず。
だからこそ２人きりになれたときに、少し甘えてみたくなるのです。
外ではクールに隠していたあなたへの愛情を、２人きりのときに爆発させたのでしょう。
ちょっと甘えん坊になった彼を、優しく受け止めてあげてください。
｜ぎゅっと力強いハグ
「大好き！」という気持ちを、ぎゅっと力強くハグすることで表現しているのです。
あなたのことが大好きだけどそれをうまく表現できなくて、ハグで愛情表現をしたのでしょう。
彼とのハグは幸せなひとときですよね。
彼に愛されていると感じて、ハグをより幸せなひとときにしてください。
彼のちょっとした行動で、愛されていると感じられたら幸せですよね。
今回紹介した４つのスキンシップをぜひ覚えておいてください。
彼からの愛を感じて、２人の愛をより深めてください。
