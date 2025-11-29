無意識にしているかも。男性が不快に感じる「デート中の行動」
デートは彼との関係を深める上で大事な機会ですが、無意識でしている行動が彼のことを不快にさせていることも。
そこで今回は、男性が不快に感じる「デート中の行動」を紹介します。
会話中は自分の話ばかり
デート中に会話する時、自分の話ばかりして、あまり彼の話を聞かない状態に陥っていませんか？
意外と男性は彼女に対して「話を聞いてほしい」と思っている傾向があり、彼女が自分の話をしてばかりだと「自分のことが好きではないのかな？」と感じるようになってしまうことも。
スマホを頻繁にチェックする
男性が口にせずとも嫌がっているのが、デート中にスマホを見る頻度。
会話中ずっとスマホをいじっている、何かしら調べている、SNSをチェックしているなどをしていると、男性は「デート中にやらなくても…」と感じているもの。
また、「俺とのデートがつまらないんだろうな」と感じ始めて、彼氏がデートに対して乗り気でなくなっていくこともあります。
過度なスキンシップやボディタッチ
デート中に彼への愛情が募るあまりボディタッチやスキンシップを積極的にしてしまう女性もいるでしょう。
でも、男性によっては気恥ずかしさを感じることもありますし、内容が過剰だと「距離感がバグってる」とも思われてしまうことも。
なので、愛情表現は彼氏の性格などを考慮した上で行うことを心がけるべきです。
せっかくのデートでかえって彼氏との距離が広がってしまっては本末転倒なので、ぜひ今回挙げた内容については十分に注意してみてくださいね。
