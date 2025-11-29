「俺のこと嫌いなのかな…」好きが伝わらない“間違った距離の取り方”
本当は好きなのに、いざ好きな男性を目の前にするとそっけなくしてしまう。
自分では「好きバレしたくない」「意識しすぎてしまう」だけのつもりでも、
男性側にはまったく違うメッセージとして届いていることがあるんです。
そこで今回は、好意が“嫌われている”と誤解されやすい“間違った距離の取り方”を紹介します。
目を合わせない・会話を早く切り上げる
緊張してしまうと、つい視線をそらしたり、会話を短く終わらせてしまいがち。
でも男性からすると、「話したくなさそう」「距離を置かれている」と受け取られてしまうことが少なくありません。
特に恋愛経験が多くない男性ほど、女性の些細な反応を“拒否”と読み取ってしまうものです。
LINEでは普通なのに、対面だとそっけない
好き避け女子に多いのがこのギャップ。
LINEでは明るく返すのに、会うと急に素っ気ない態度になると、男性は「俺と会うのが嫌なのかな？」と落ち込むものです。
好意のつもりが、むしろ“自分は優先度が低い”と感じさせてしまうケースもあります。
不安をごまかして“強がりキャラ”に
本当はドキドキしているだけなのに、「別に興味ないし」と強がってしまうのも誤解を呼ぶでしょう。
男性は言葉より“空気”を読み取るので、強がりはそのまま「脈ナシ」に直結しやすいサインに見えてしまうのです。
小さなすれ違いが重なると、せっかくのチャンスが遠ざかってしまいます。
無理に距離を積める必要はないですが、ほんの少しだけ「話す姿勢」や「笑顔」を見せるだけで、男性は安心します。
あなたの好意がほんのりとでも伝われば、２人の距離はもっとスムーズに縮まっていくはずです。
