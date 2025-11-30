500円って…専門店もさすがに腰抜かすわ！値札の貼り間違えを疑った家具
商品情報
商品名：サイドテーブル（直径29.2cm）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：幅292mm×奥行き292mm×高さ300mm
耐荷重：4kg
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480642024
クオリティはお値段以上！ダイソーの『サイドテーブル（直径29.2cm）』
筆者は外に出るとき、スマホやカギをちょっと置いたり、寝る前の水分補給でコップを置いたりできる小さなサイドテーブルをずっと探していました。
さすがのダイソーでもサイドテーブルは置いていないだろうな…と思ったのですが、組み立て式の手頃なサイズが売っていたんです！
しかも価格は550円（税込）と激安。あまりの安さに値札を何度も確認してしまいました。
天板は天然木化粧MDFで、ナチュラルな木目調デザインがGOOD。
天板の裏には脚をセットするネジ穴があります。
脚は天然木でできています。3本脚タイプです。
ネジ式で回してセットするだけなので、簡単に組み立てられます。工具いらずでさっと組み立てられますよ。
使わないときは脚をくるくると回して外せば、省スペースでしまっておけます。
脚を3本取り付けたら、あっという間に完成です。
インテリアに馴染みよいデザイン！ちょっとした置き場が欲しい時におすすめ！
完成したサイドテーブルがこちら。ぐらつきも気にならず、見た目以上に安定感があります。
筆者は箱を開けてから設置まで、ものの数分で終わりました。買ってすぐ設置できるのも魅力です。
耐荷重は4kgなので、重たい家電や大きな植物をのせるのは難しいですが、マグカップや文庫本、ディフューザーなどの日常の小物を置く分には問題なし。ちょっとした台としては十分に頼れる感じです。
小ぶりなので圧迫感が出にくく、リビングのサブテーブルとしても、玄関でちょっとした飾り台としても活躍してくれます。
今回はダイソーの『サイドテーブル（直径29.2cm）』をご紹介しました。まさかダイソーで500円でサイドテーブルが買えるとは夢にも思いませんでした！
お手頃価格ではありますが、値段の割に安っぽさも感じないのでおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。