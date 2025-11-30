500円って…専門店もさすがに腰抜かすわ！値札の貼り間違えを疑った家具

お部屋に小さなテーブルが欲しいと思っていた方に朗報です！日常の小物の置き場や、ちょっとした雑貨を飾れるのにぴったりなサイドテーブルが、ダイソーなら500円で手に入ります♡お手頃価格なのに見た目の印象はしっかり整っていて、安っぽさもなし。木目調のナチュラルな雰囲気がどんな部屋にもしっくり馴染みます。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：サイドテーブル（直径29.2cm）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：幅292mm×奥行き292mm×高さ300mm

耐荷重：4kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480642024

クオリティはお値段以上！ダイソーの『サイドテーブル（直径29.2cm）』

筆者は外に出るとき、スマホやカギをちょっと置いたり、寝る前の水分補給でコップを置いたりできる小さなサイドテーブルをずっと探していました。

さすがのダイソーでもサイドテーブルは置いていないだろうな…と思ったのですが、組み立て式の手頃なサイズが売っていたんです！

しかも価格は550円（税込）と激安。あまりの安さに値札を何度も確認してしまいました。

天板は天然木化粧MDFで、ナチュラルな木目調デザインがGOOD。

天板の裏には脚をセットするネジ穴があります。

脚は天然木でできています。3本脚タイプです。

ネジ式で回してセットするだけなので、簡単に組み立てられます。工具いらずでさっと組み立てられますよ。

使わないときは脚をくるくると回して外せば、省スペースでしまっておけます。

脚を3本取り付けたら、あっという間に完成です。

インテリアに馴染みよいデザイン！ちょっとした置き場が欲しい時におすすめ！

完成したサイドテーブルがこちら。ぐらつきも気にならず、見た目以上に安定感があります。

筆者は箱を開けてから設置まで、ものの数分で終わりました。買ってすぐ設置できるのも魅力です。

耐荷重は4kgなので、重たい家電や大きな植物をのせるのは難しいですが、マグカップや文庫本、ディフューザーなどの日常の小物を置く分には問題なし。ちょっとした台としては十分に頼れる感じです。

小ぶりなので圧迫感が出にくく、リビングのサブテーブルとしても、玄関でちょっとした飾り台としても活躍してくれます。

今回はダイソーの『サイドテーブル（直径29.2cm）』をご紹介しました。まさかダイソーで500円でサイドテーブルが買えるとは夢にも思いませんでした！

お手頃価格ではありますが、値段の割に安っぽさも感じないのでおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。