《GU》着るだけで“今どき上品”。大人の冬コーデを格上げする【襟付きニット】の最旬バランス
冬の定番アイテムであるニット。暖かくて便利だけれど、ただ着るだけだとどこか地味だったり、シンプルにまとまりすぎて“今っぽさ”に欠けてしまうことがあります。そんな悩みを一気に解決してくれるのが、今季注目の【襟付きニット】。着るだけでサマになり、大人の上品さも自然と宿る万能アイテムです。今回は、その中でも特に使える《GU》のポロカーディガンの着こなし術を紹介します。
《GU》シャツ感覚で着られてきちんと感も纏える￥2,990のポロカーディガンが万能
今季は各ブランドから“襟付きニット”が続々登場していますが、大人世代が選ぶなら、価格を抑えつつも高見えする素材感は譲れないところ。そこで注目したのがGUの「ミラノリブポロカーディガン」。
▲ミラノリブポロカーディガン ￥2,990 / GU
ミラノリブ特有の目が詰まったハリのある生地は、大人世代の“きちんと見え”に最適。着るだけで上品さをまとえるうえ、ショート丈が今っぽいバランスを簡単に作ってくれます。シャツほど堅苦しくなく、でもTシャツよりはきちんと見える。その絶妙な塩梅が、大人の冬コーデにすっと馴染みます。また、どんなボトムスにも合わせやすく、ワードローブに１枚あるとコーデの幅が一気に広がること間違いなしです。
定番のニット×デニムを格上げ。一気に“大人の旬バランス”が完成
冬の定番であるニット×デニム。シンプルがゆえに、気を抜くと途端に地味見えしてしまう組み合わせでもあります。そこで効果的なのが、ゆったりデニムにコンパクトな襟付きニットを合わせる“今冬の黄金バランス”。
ワイドなデニムにショート丈のポロカーディガンを合わせるだけで、重心が自然と上がり、清潔感のある大人カジュアルに。シャツとは違う種類のきちんと感が出せるのも襟付きニットならでは。同色のニットを肩掛けすれば“ひとさじのこなれ感”も演出でき、シンプルなコーデが一気に洗練されます。
ショート丈が苦手でも大丈夫。“レースキャミ”のひと工夫で上品にカバー
「ショート丈は可愛いけれど、お腹まわりが気になる…」という声も多いはず。そんなときに使えるのが、レースキャミを使ったレイヤード術。重ねるだけで、さりげなく体型カバーしながらニュアンスと奥行きを作ってくれます。
同色のレースキャミを仕込めば、ニットの素材とレースの繊細さのコントラストで季節感や女性らしさがアップ。さらにゴールドの小物を合わせれば、暗くなりがちな冬コーデに華やぎが加わり、大人の余裕を感じるムードに仕上がります。
襟付きは“ジャケットイン”にも最適。大人の冬アウターを格上げ
ゆったりしたウールジャケットがトレンドの今季。インナーに何を合わせるかで印象は大きく変わります。そこでおすすめなのが、襟付きニットをジャケットの中に忍ばせるスタイル。
シャツよりも柔らかく、ニットよりきちんと見える絶妙な存在感がプラスされ、一気に今季らしい雰囲気に。ボタンの開け閉めで表情を変えられ、さらにレイヤードも楽しめるため、大人世代の“防寒しながら洒落る”を叶えてくれます。
冬コーデが単調に見えがちな時期こそ、襟付きニットの力を借りたいところ。顔まわりにアクセントが生まれて華やぎが増し、着るだけで“今どきの大人バランス”が完成します。ぜひワードローブに迎えて、この冬の着こなしをアップデートしてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
