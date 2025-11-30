今矢直城監督が来季も栃木C指揮へ!! 今季はJ3優勝で3年連続昇格達成「一日一日を大切に、且つ大胆にチャレンジしたい」
栃木シティは30日、今矢直城監督が2026-27シーズンまで引き続き指揮を執ることを発表した。
今矢監督は2021年11月に栃木Cの監督に就任し、23年にJFL昇格、24年にJ3参入を果たすと今季はJ3優勝によるJ2昇格を達成。3年連続の昇格と異例のステップアップを導いた。来季に向けて以下のようにコメントしている。
「このたび、百年構想リーグおよび2026/27シーズンも栃木シティで指揮を取らせていただく事になりました。栃木シティに関わる選手、スタッフ、サポーターの皆さんのおかげで2025シーズンのJ3リーグを優勝できた事、心から感謝いたします」
「来季もチームと共に成長出来るように、一日一日を大切に、且つ大胆にチャレンジしたいと思います。どんな時でも熱い声援を届けてくれるサポーターの皆さんと新しい景色を歩める事を幸せに思います。来季も前へ突き進みましょう!」
