くびれが消えた…をなる早で挽回！１日１セット【細見えウエストに導く】簡単エクササイズ
「最近ウエストのくびれが曖昧になってきた…」「横に広がって見える気がする」。そんな大人世代の悩みに効くのが、ピラティスの“ひねり強化”エクササイズ【ロングレッグクリスクロス】。ピラティスの簡単エクササイズ「クリスクロス」のバリエーションとして脚を長く伸ばすことで、腹斜筋と体幹をより深く刺激できるのが特徴です。
ウエストが“四角く見える”のは腹斜筋の弱りが原因
年齢とともに、ウエストが横に広がったり、シルエットが平坦に見えたりするのは珍しくありません。座りっぱなしの生活や姿勢のクセにより、体幹の深層部が使われなくなると、特に「腹斜筋」が働きにくくなり、ウエストの“くびれライン”がぼやけてしまいます。さらに、腹斜筋が弱くなると、身体をひねる力が低下し、脂肪がつきやすい状態に。
ロングレッグクリスクロス
（１）床に仰向けに寝て両脚を床から上げ上半身を軽く起こす
▲両腕は脇を開いて頭の後ろに置きます
（２）一旦息を吸い、息を吐きながら左脚を伸ばし、左腕を右脚の外側に伸ばして上半身をひねるように起こす
（３）（１）の姿勢に戻して息を吸い、息を吐きながら右脚を伸ばし、右腕を左脚の外側に伸ばして上半身をひねるように起こす
この（２）と（３）の動作を交互に３回繰り返しましょう。また、期待する効果をきちんと得るためには「伸ばさない腕側の脇を開いたままにしておくこと」がポイントです。なお、脚を上げた状態で実践するのが厳しい方は、まずは床に両脚を着いたまま行うピラティスの簡単エクササイズ「クリスクロス」から実践してみてくださいね。＜ピラティス監修：SHIERI（インストラクター歴５年）＞
