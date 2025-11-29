君は遊びなんだよね…。少し警戒すべき「男性のセリフ」とは
好意を感じられる言葉を男性からかけられると女性としては嬉しいものですが、もしかしたら「君は遊び」という意味が隠されていることがあるのも事実。
そこで今回は、少し警戒すべき「男性のセリフ」を紹介します。
「好きだよ」
男性にとって「好き」と「愛してる」は全然違う意味のセリフということを頭に入れておきましょう。
男性からすると「愛してる」という言葉には責任が伴うイメージがあり、自分の気持ちを素直に表す上で「好き」という言葉はとても便利。
「俺にとって君は特別」
好きな男性から「君は特別」と言われたら、自分を必要としてくれているようで嬉しい気持ちになるはず。
でも、あなたが男性にとって遊び相手だった場合、単純に「寂しさを埋めてくれる特別な存在」という意味でしょう。
また、「他に好きな女性はいるけど、君は特別」という意味とも考えられますから、少し警戒した方が良いかも知れません。
遊び慣れている男性ほど、遊びの女性に対して関係をキープするために耳障りの良い言葉を選んで使うものなので、ぜひ今回紹介したセリフには十分注意してくださいね。
