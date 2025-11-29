女性慣れしているのは一目瞭然。遊び人の可能性が高い男性の「特徴」

写真拡大 (全2枚)


好きになった男性が女性慣れしているタイプだと、「自分が遊ばれてしまうのでは？」と不安になるもの。

でも、一見遊んでそうでも恋愛に真面目な男性もいれば、根っからの遊び人という男性もいるでしょう。

そこで今回は、そんな根っからの遊び人の可能性が高い男性の「特徴」を紹介します。

女性が好みそうなものを把握している


遊び人の男性は女性との交友関係が派手な分、女性が好みそうなものをよく把握しているもの。

なので、好きになった男性が女性のファッショントレンドに精通していたり、女性に人気の高いお店の情報をよく知っていたりなどしているなら、遊び人かもと警戒した方が良いかも知れません。

突然連絡が取れなくなることがある


遊び人の男性は、特定の彼女を作ろうとしなかったり、女性と親密な関係になっても他の女性との交友関係を断ったりしないもの。

そして、そういう男性ほど突然連絡が取れなくなることが出てくるでしょう。

そういう男性は、おそらくその連絡の取れない時間帯に他の女性と会っている可能性が高いはずです。

友達や同僚に紹介してくれない


遊び人の男性の場合、女性と交際していることを周囲にオープンにしようとはしません。

友達や同僚に紹介してしまって、それをきっかけに遊んでいることを女性に知られてしまうのをリスクと考えるからです。

なので、自分のことを誰にも紹介しようとする素振りのない男性は要注意と言えます。

もし好きになった男性が今回紹介した特徴があるなら、このまま好きでいていいものか、改めて考え直すようにしてくださいね。

