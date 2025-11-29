「そんなに気を遣わないでよ…」自分を下げすぎる女性が恋を逃す理由
「ごめんね」を言いすぎてしまう癖、ありませんか？
優しさのつもりでも、過度な謝罪や遠慮は、男性に“距離を感じさせるスイッチ”になることがあるんです。
そこで今回は、そんなをひもときます。
「ごめんね」が多いと、男性は気を遣いすぎてしまう
本当に悪いことをしたわけでもないのに、何かにつけて謝られると、
男性は「そんなに気を遣わなくていいのに…」と逆に心の距離を感じてしまいます。
楽しいはずの時間なのに空気が“重く”なってしまい、結局お互いに自然体で過ごせなくなるのです。
遠慮が続くと「本音が見えない」と思われる
デートの行き先、食べたいもの、会いたいタイミング…。
男性の気持ちを優先するあまり、自分の希望を言わないのもNGです。
男性は、本音が見えない相手に踏み込みづらく、「何を考えているんだろう？」と不安を抱えてしまいます。
自信のなさは“恋の温度差”を生む
「私なんか…」「迷惑じゃない？」と自分を下げてしまう発言は、男性を困らせる原因に。
男性はあなたに優しくしたいだけなのに、否定され続けると気持ちが噛み合わなくなっていくものです。
“大切にされる価値が自分にある”と信じて接することで、恋のバランスは自然と整っていきます。
遠慮や控えめは魅力の一つですが、行きすぎると距離を生む原因に。
“ごめんね”の代わりに、“ありがとう”を少しだけ増やすこと。
それだけで、恋はふっと前に進んでいきますよ。
