むくみ・下腹ぽっこりをするっと解消！４ヶ月で−４kg【発酵食品を毎食プラスするだけ】簡単ダイエット
「むくみが取れない」「下腹だけぽっこりする」「体が重い…」。原因の分からない不調に悩んでいたKさん（30代・営業職）が試したのは、“毎食発酵食品を１品プラスする”だけの簡単ダイエットでした。激しい運動も特別な制限もなし。それでも４ヶ月で−４kgを達成し、「体ってこんなに軽くなるんだ」と驚いたそうです。
腸が乱れると、むくみも下腹も悪化する
当時のKさんは、忙しさからコンビニ食に頼りがちで、野菜や食物繊維が不足。腸の動きが弱まり、ガスが溜まりやすくなっていました。腸内環境が乱れると下腹がぽっこり見えやすく、老廃物が排出されにくくなるため、足のむくみや全身のだるさも悪化します。
「夕方になると足がパンパン。そのわりに甘いものだけ欲しくなる…」という悪循環が続き、気づけば体重もじわじわ増加していたといいます。
毎食１品の“発酵食品”が腸を動かしはじめた
そこでKさんが始めたのが、朝はヨーグルト、昼は納豆やキムチ、夜は味噌汁や甘酒など、“できる範囲で発酵食品を１品加える”というシンプルな習慣でした。特別な準備はいらず、家にあるものを選ぶだけ。
すると１週間ほどでお腹のハリが軽くなり、２週間後には便通が整って夕方のむくみも軽減。腸が動き始めたことで血糖値の上下が安定し、食後の眠気や間食欲求も自然に落ち着いたそうです。「食べる量は変えていないのに、お腹がすっきりしてきてびっくりしました」と振り返ります。
腸が整うと“痩せ体質”のスイッチが入る
腸は“第二の脳”と呼ばれるほど体への影響が大きい場所。発酵食品で善玉菌が増えると腸がスムーズに働き、栄養の吸収も排出も整いやすくなります。その結果、脂肪をため込みにくい“痩せ体質”のスイッチが入り、無理なく体重が落ちていくのです。
「我慢ゼロで続いたし、続いたから結果が出た」とKさん。４ヶ月で−４kgという数字以上に、むくみ・下腹・肌のくすみがまとめて軽くなったことが大きかったと話してくれました。
今日の食事に発酵食品を１品足すだけで、腸が整い、体は静かに変わり始めます。まずは“無理なくできる１品”から取り入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞
