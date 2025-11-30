この便利さはズルいよ♡今までの苦労は何だったの？！省スペースも叶う100均キッチングッズ
商品情報
商品名：フリージングトレイ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：140×160×13mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4956810806867
セリアの「フリージングトレイ」で食品の冷凍保存がすっきり＆ラクラク
セリアで見つけた「フリージングトレイ」は、トレイに並べた食品をそのままフリーザーバッグ（冷凍保存袋）に入れられる便利アイテム。
手作り餃子やハンバーグ、おかずカップも簡単にまとめて冷凍でき、フリーザバッグの中でズレたり重なったりを防いでくれます。
トレイは格子構造になっており、冷気を遮らないのもポイント。
さらに、一度冷凍したら立てて収納できるので、省スペースも叶い、冷凍庫の中がぐちゃぐちゃになりがちな筆者にとって「今までの苦労は何だったの…」と思わず唸る使い勝手の良さでした！
手作り餃子やハンバーグもきれいに並べて冷凍保存できる
さっそく手作り餃子を冷凍してみました。
使い方はシンプルで、フリージングトレイの上に餃子を並べ、あとは対応するサイズのフリーザーバッグ（Mサイズ：縦約189mm以上×横約177mm以上）にそのまま入れるだけ。
写真ではトレイの向きを逆にしてしまいましたが、フチがある方を下にすると、凍らせた後に立てて収納する際も安定感があり、取り出しやすさも抜群です。
作り置きのおかずカップや小分け食材も同じ要領で冷凍できるので、平置きよりもずっと整理しやすく、冷凍庫の中がすっきり整いますよ。
今回は、セリアの「フリージングトレイ」をご紹介しました。
食品をきれいに保存できるだけでなく、冷凍庫の省スペース収納も叶えてくれる便利グッズです。
おかず作り置き派さんや冷凍庫の整理に悩んでいる方に、ぜひ試してほしいアイテムなので、気になったらセリアのキッチングッズ売り場でチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。