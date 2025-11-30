JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは30日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で最終日が行われた。首位と6打差の18位から出た吉田優利（エプソン）が9番パー5でイーグルを奪取。完璧な2オンには実況席も「おおおー！」と驚きの声を漏らした。

2番と7番で1打ずつ落とし、2オーバーで迎えた9番パー5。吉田がフェアウェーから放った第2打は、ワンバウンドしてからグリーンに乗ると真っすぐにピンへと向かった。カップまで1メートル弱というスーパーショットにギャラリーも喝采。吉田は続く3打目をしっかりと沈め、イーグルを奪取した。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xが「完璧な2オン 吉田優利のイーグルにギャラリーも大きく沸いた」と記して映像を公開。2オン直前に解説者が「いいラインだ」と唸ると、実況も「おおおおー！ ピンの影も見えてきた！」と興奮した声をあげた。解説者は「どうだ！」とボールの行方に注目。実況も「これは完全なイーグルチャンス」と称えていた。



（THE ANSWER編集部）