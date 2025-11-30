今年4月に結婚・人気芸人の美人娘、ミニスカから大人っぽコーデまで披露「最強美少女！」
タレントの岡田結実が29日にインスタグラムを更新。近影を公開するとファンから称賛が集まった。
【別カット】美脚あらわのミニスカ全身ショットも（14枚）
岡田が「最近の岡田です〜」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、花柄のワンピース姿にはじまり、ピンクのカーディガンとグレーのロングスカート、グレーチェックのジャケットとミニスカート、ベージュのワンピースドレスなどが収められている。投稿の中で岡田は「秋から冬に スタイリングもメイクも心も変わりつつあるね 何歳になっても遊び心がある大人でいたいね」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「最強美少女！」「べっぴんさんやわぁ」「かわいいの天才癒されます」などの声が相次いでいる。
■岡田 結実（おかだ ゆい）
2000年4月15日生まれ。大阪府出身。『天才てれびくん』（Eテレ）に出演したのち、モデルや女優としても活動。主演ドラマに『私のおじさん〜WATAOJI〜』（テレビ朝日系）、『女子高生の無駄づかい』（テレビ朝日系）、『江戸モアゼル〜令和で恋、いたしんす。〜』（読売テレビ・日本テレビ系）などがある。2025年4月には結婚を発表した。
引用：「岡田結実」インスタグラム（＠okada_yui_official）
