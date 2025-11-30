【イスタンブール＝倉茂由美子】就任後初の外遊でトルコを訪問中のローマ教皇レオ１４世は２９日、イスタンブールで、観光名所でもあるイスラム教の礼拝所「ブルーモスク」を訪れた。

教皇は宗教間の対話を重んじており、イスラム教との融和姿勢を演出した。

教皇は、イスラム法学者らから説明を受けながら約１５分間内部を見て回った。案内したモスク関係者は「興味深そうに質問をしてくれ、フレンドリーな方だった」と歓迎した。教皇は祈りはささげず、見学だけにとどめたという。

トルコはイスラム教徒が大半を占める。前教皇フランシスコも２０１４年にブルーモスクを訪問しており、宗教間の融和を示す象徴的な場所となっている。

２８日には西部イズニクを訪れ、キリスト教の歴史上重要な「第１ニケア公会議」から１７００年の記念式典に、東方正教会のコンスタンチノープル総主教バルトロメオと共に出席した。

教皇は演説で「歩むべき道は、兄弟愛に基づく出会い、対話、協力の道だ」と宗派を超えた結束を訴えた。総主教バルトロメオも「キリスト教信仰の源流であるこの地に立ち返るのは、前進するためだ」と述べた。カトリックと正教会は、１０５４年に東西分裂したが、近年は関係改善が進む。